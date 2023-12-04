عايدة فهمي: رفضت عمل بسبب غزة وحنان مطاوع عندها حضور قوي

أشادت الفنانة عايدة فهمي، بالنجمة حنان مطاوع، قائلة أنها ممثلة قوية ولديها حضور جماهيري كبير وتليق في جميع الأدوار، موضحة أنها كوميديانة كبيرة ولكن الدور الذي يعرض عليه تقدمه بشكل جيد.

وقالت عايدة فهمي، خلال تصريحات متلفزة:" أي ممثل قوي وعنده حضور هتلاقيه في الأصل ممثل مسرحي، أنا عملت مسرحية من سنتين وكان فيها حنان مطاوع وهي كوميديانة والناس كانت قابلة الدنيا عليها وميتة من الضحك.. الدور اللي بيتقدم لها هتعمله بكل جدارة ولو عملت كوميدي الناس هتتفاجأ بيها جدا وهي قنبلة فن ".

وأشارت عايدة فهمي، إلى أنها قدمت مشهد واحدا فقط في مسلسل "أبو العروسة" من خلال دور أم الشهيد، ولكن في البداية كانت قلقة ولكنها قدمت المشهد ببراعة وتصدر على التريند وقت عرض الحلقة.

واستكملت الفنانة عايدة فهمي، أنها رفضت عمل فني رغم أن الأجر كان كبير ولكنها شعرت بأن العمل يتعاطف مع إسرائيل، رغم أنه كان ملمح بسيط وبعدها رفضت العمل على الفور وانهارت بشكل هستيري.

واختتمت "فهمي" حديثها، قائلة: "الوسط الفني وسط محترم وأي حد هيقول عليه غير كده هزعل منه.. والفنانين دول محترمين أوي وبيجتهدوا وبيتعبوا جدا إلا فيما ندر وده موجود في جميع المجالات".

آخر أعمال عايدة فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة فهمي، مسلسل وصوت وصورة، بطولة حنان مطاوع، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة من بطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.