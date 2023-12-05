نوة قاسم.. تقلبات جوية وعواصف مدمرة في الإسكندرية وهذا موعدها

نوة قاسم.. بالرغم أن الإسكندرية تعيش حالة الاستقرار الجوي وانحسار فرص سقوط الأمطار، إلا أنها على موعد مع نوة القاسم والتي تبدأ يوم 5 ديسمبر، وتستمر نحو 5 أيام متتالية، حيث تشهد الإسكندرية خلالها تقلبات جوية شديدة، وعواصف وأمطار غزيرة.

نوة قاسم

وتواجه الإسكندرية 18 نوة في فصل الشتاء، لعل أقساها نوة قاسم، والتي تختلف عن نوات الشتاء من حيث غزارة الأمطار، والمعروف أن نوة قاسم تضرب محافظة الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وهي إشارة لاقتراب فصل الشتاء.

رياح جنوبية غربية

ومع وجود نوة قاسم تهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، حيث توصف تلك النوة بأنها أخطر نوات الشتاء لشدة أمطارها وعواصفها كما يرتفع موج البحر يرتفع فيها إذ شبه البعض بأمواج تسونامي.

توقف رحلات الصيد بسبب نوة قاسم

ونشهد خلال وجود نوة قاسم توقف لرحلات الصيد والملاحة البحرية وتعطل الدراسة أحيانًا بقرار من المحافظ، ويرجع تسمية نوة قاسم بهذا الاسم إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم كان في رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.