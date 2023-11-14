نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. سيول كبيرة واستعدادات مكثفة لحرب الأمطار

تتعرض محافظة الإسكندرية والمحافظات الساحلية خلال الساعات القليلة المقبلة إلى موجة من التقلبات الجوية بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح واضطراب الأمواج بسبب تأثر البلاد بنوة المكنسة.

كما تتعرض محافظة الإسكندرية إلى 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أبرز المعلومات عن نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية وعددًا من المحافظات الساحلية خلال الساعات المقبلة:

نوة المكنسة

تعتبر نوة المكنسة ظاهرة مناخية تشهدها محافظة الإسكندرية والمحافظات الساحلية خصوصًا خلال موسم الشتاء، بالتزامن مع قدوم رياح شديدة القوة.

تبدأ نوة المكنسة في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 15 أو 16 نوفمبر

تنتهي نوة المكنسة في 20 نوفمبر الجاري، ثم تبدأ بعدها نوة باقي المكنسة وتحديدًا في 22 نوفمبر

تستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام أيضًا، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

يصاحب نوة الإسكندرية سقوط أمطار رعدية وغزيرة، مع ارتفاع كبير واضطراب في أمواج البحر، حيث تشهد المحافظات الساحلية نحو 18 نوة على مدار العام.

نوة المكنسة

سميت نوة المكنسة بهذا الاسم لأنها تكنس البحر بحسب الصيادين، كما أنها إحدى النوات الأكثر قوة.

أكثر المحافظات تأثرًا بنوة المكنسة هي مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، ولكن تتفاوت درجة التأثر بها من محافظة لأخرى.

الأرصاد تحذر

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، أذ كشفت أن الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار على الإسكندرية تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تنشط الرياح على كافة أنحاء الإسكندرية وتصل سرعتها من 50-60 كيلو متر/ الساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3.5 متر

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية وباقي المحافظات الساحلية كثفت من استعداداتها لاستقبال نوة المكنسة، إذ أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في بيان سابق لها، عن إنهاء الاستعدادات لاستقبال نوة المكنسة، من حيث تجهيز جميع السيارات التي سيتم الدفع بها إلى الشوارع الحيوية والرئيسية بالمحافظة لسحب تراكمات مياه الأمطار أولا بأول، مع رفع حالة التأهب القصوى، وتجهيز معدات الكسح الإضافية للتعامل مع الأمطار الكثيفة.