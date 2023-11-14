رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوة المكنسة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية بالتواجد في الشوارع لرصد أي حالات طارئة ناتجة من سقوط الأمطار.

كان قد تفقد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة، متفاوتة الشدة، رعدية أحيانًا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

وشدد المحافظ، على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

كانت قد شهدت الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ تزامنًا مع بدء نوة المكنسة مبكرًا عن موعدها بيومين والمقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 187 سيارة شفط ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، خاصة في الأماكن التي تعاني مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وأجرى رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية اليوم بعدد من الشوارع والأماكن الساخنة؛ لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.، وأشار رئيس الشركة إلى رفع حالة الطوارئ والاستعداد بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع هطول الأمطار وتداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

ووجه جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات.

ولفت نافع، إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا فضلًا عن تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم لاتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وتشير الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية إلى هطول أمطار على الإسكندرية تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية تنشط الرياح على كافة أنحاء الإسكندرية وتصل سرعته من 50-60 كيلو متر/ الساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3.5 متر.

من الجدير بالدكر تعتبر نوة المكنسة هي أولى نوات الشتاء الممطرة التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط الإسكندرية على مدار فصل الشتاء، والتي يبلغ عددها 18 نوة. أطلق الصيادون أسم المكنسة على أولى نوات فصل الشتاء، بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب بالتزامن معها، وتكون رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة.،تستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام متتالية، ويصاحبها عواصف شديدة.

تتبعها «نوة باقي المكنسة» والتي تتميز بكونها أقل في نسبة الأمطار، فيما تكثف المحافظات الساحلية استعداداتها لاستقبال أيام النوة.

وتعد نوة المكنسة هي إحدى نوات الإسكندرية 2024 إنّها تتأثر منها عدد من المحافظات الساحلية أبرزها مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، ولكن تتفاوت درجة التأثر بها من محافظة لأخرى.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ النوة وبينها نوة المكنسة هي ظاهرة مناخية تشهدها المحافظات الساحلية خصوصًا خلال موسم الشتاء، بالتزامن مع قدوم رياح شديدة القوة، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة وشديدة، مع ارتفاع كبير واضطراب في أمواج البحر، حيث تشهد المحافظات الساحلية نحو 18 نوة على مدار العام.