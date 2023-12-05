جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر أبو نجم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023-2024، وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم، والدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على 111 حالة حيوانات، و1031 حالة طيور وأرانب، وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانًا، في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطن الشرقاوى، والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجًا، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً، لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.