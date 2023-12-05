الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صفارات الإنذار تدوي في بئر سبع جنوب إسرائيل

صفارات الانذار
صفارات الانذار

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد أن صفارات الإنذار تدوي في بئر سبع جنوب إسرائيل.

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الصحة العالمية: تفشي الأمراض المعدية في غزة وخاصة الكبد الوبائي والإسهال

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الخارجية: السلطات المصرية هي فقط من تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس.

الحرب في غزة

وتابع: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل، وبعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".

الجريدة الورقية