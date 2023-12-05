عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد أن صفارات الإنذار تدوي في بئر سبع جنوب إسرائيل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس.

الحرب في غزة

وتابع: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل، وبعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".