يفجر 5 مفاجآت صادمة.. تفاصيل التقرير الطبي الخاص بحالة أشرف عبد الغفور قبل وفاته

كشف التقرير الطبي لحالة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قبل وفاته عن مفاجآت صادمة عانى منها إثر الحادث والتي كانت سببًا رئيسيًا في أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى زايد التخصصي.

التقرير الطبي لحالة أشرف عبد الغفور قبل وفاته



أوضح التقرير الطبي الخاص بحالة أشرف عبد الغفور، والصادر عن المستشفى، أن الفنان الراحل كان قد حضر رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة، يعاني من نزيف داخلي بالبطن، واشتباه في نزيف حاد بالمخ، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة في الجسم.

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

وكذلك كشف التقرير عن اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ليتوفى في النهاية متأثرًا يإصابته بعد فشل محاولات إسعافه على يد الأطباء بالمستشفى.

وكان الراحل أشرف عبد الغفور قبل وفاته يرافق زوجته وفي طريقهما لزيارة ابنتهما "ريهام"، أثناء تعرضهما لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث اصطدم بسيارة أخرى، وجاري حاليًا التحقيق في الواقعة.

تفاصيل تحريات المباحث فى مصرع أشرف عبد الغفور

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهم "مهند. أ" 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه.

في الوقت نفسه، استعلمت النيابة العامة من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها حول الحادث.

أشرف عبد الغفور

وأدلى المتهم خلال اعترافاته، بأن الطريق كان مظلمًا، وحاول تفادي سيارة الفنان الراحل، لكن سرعة السيارت من خلفه حالت دون ذلك، فاصطدم بسيارته دون قصد، مضيفًا إنه توقف فور وقوع الحادث ليتفاجأ بأن السيارة التي اصطدم بها هي سيارة النجم أشرف عبد الغفور.

وحسبما أفادت التحريات الأولية لرجال الأمن؛ كانت حالة أشرف عبد الغفور حرجة للغاية، وتم نقله إلي مستشفى الشيخ زايد التخصصي على الفور، لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته فور وصوله، كما تبين أن سيارة الفنان الراحل اصطدمت بسيارة ميكروباص مما تسبب فى الحادث.

أشرف عبد الغفور وابنته وزوجته شمعة

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور في حادث مروع

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد كشفت عن هوية المتهم المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، في حادث تصادم سيارتهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي، وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته ومن ثم تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

وكانت سيارة الفنان التشكيلي قد اصطدمت بسيارة النجم الراحل أشرف عبد الغفور من الخلف، ما أدى ارتطامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة، ليعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات بالغة.

وفاة أشرف عبدالغفور

وأفجع النجم القدير أشرف عبدالغفور الوسط الفني بوفاته، وعلى رأسهم ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، حيث رحل عن عالمنا بعدما لقى مصرعه إثر حادث سير مروع بينما كان مع زوجته وفي طريقهما لزيارة ابنتهما "ريهام" حسبما أفادت التحقيقات.

أسرة أشرف عبد الغفور

سبب وفاة أشرف عبدالغفور

وقع الحادث بعد اصطدام سيارة عبدالغفور في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتحديدًا أمام كومباوند "ماونتن فيو"، وكانت برفقته زوجته ابنة عمه "فاطمة"، ومن ثم انتقلا إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، بينما ظلت زوجته بحالة حرجة.