(خاص للوفد) أول رد فعل من شمعة زوجة أشرف عبد الغفور بعد علمها بوفاته|تطورات حالتها الصحية

تعيش النجمة ريهام عبد الغفور حائرة بين نارين، نار وجعها على فراق والدها، ونار خوفها على فقدان والدتها، الأمر الذي أدخلها في نوبة صدمة شديدة من قلة حيلتها وضعف قدرتها على احتمال ما حدث لها في يوم وليلة وانقلاب حياتها رأسًا على عقب.

مصادر خاصة تكشف لـ"الوفد" رد فعل زوجة أشرف عبد الغفور بعد علمها بوفاته

وفي هذا الصدد، تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع مصادر عدة من طاقم الأطباء والتمريض، داخل مستشفى زايد التخصصصي، وكذلك مصدر مقرب من أسرة الراحل أشرف عبد الغفور، للإطمئنان على تطورات الحالة الصحية للسيدة فاطمة زوجة الراحل، خاصًة بعد علمها بخبر وفاته.

شمعة زوجة أشرف عبد الغفور وابنتهما ريهام

أوضح المصدر أن شمعة زوجة الراحل أشرف عبد الغفور تعيش حالة نفسية سيئة للغاية، فمنذ أن فتحت عيناها لم تكف عن السؤال عن زوجها، ما اضطر المحيطين بها إبلاغها بفاجعة وفاته، التي لازالت غير قادرة على استيعابها، خاصًة وأنها كانت ترافقه داخل السيارة أثناء وقوع الحادث، ولكن يشاء القدر أن تنجو وحدها من الموت وتفقد جيب عمرها أمام أعينها.

كما صرح مصدر مقرب من أسرة الراحل أِشرف عبد الغفور لـ"الوفد"، بأن شمعة دخلت في نوبة بكاء شديدة فور علمها خبر وفاة زوجها الراحل أشرف عبد الغفور، وحاول أقاربها والمحيطين بها تهدئتها ومؤازراتها وتخفيف الموقف عليها بالدعاء لها بالصبر والسلوان.

شمعة زوجة أشرف عبد الغفور وابنتهما ريهام

مصدر يكشف لـ"الوفد" تفاصيل الحالة الصحية لشمعة زوجة الراحل أشرف عبد الغفور

وأضَاف المصدر أن سر تراجع أسرة شمعة عن قرار إخفاء خبر وفاة زوجها عنها، هو إلحاحها في السؤال عنه، وعن حالته الصحية، كأنها تشعر بأنه فارقها، وبمجرد معرفتها بالفاجعة انهارت باكية حزنًا على فراقه، فيما أكد أن حالتها الصحية في تحسن دائم، ولكنها ستظل تحت تأثير الصدمة لفترة.

أما عن حالتها الصحية، كشفت مصادر خاصة من داخل مستشفى زايد التخصصي لـ"الوفد" أن شمعة بحالة صحية جيدة، ولكنها لازالت تحت تأثير صدم فراق زوجها وحبيب عمرها الراحل أشرف عبد الغفور، وكذلك ابنته ريهام التي تمر بحالة نفسية سيئة جدًا.

أسرة أشرف عبد الغفور

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

وكان د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد كشف عن تطورات الحالة الصحية للسيدة فاطمة زوجة النجم الراحل أشرف عبد الغفور، والشهيرة بـ "شمعة"، بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، عقب نجاتها من الحادث الذي أسفر عن وفاة زوجها الراحل، حيث كانت ترافقه بينما كانا في طريقهما لزيارة ابنتهما "ريهام".

صرح أشرف زكي بأن الوضع سيء جدًا في محيط أسرة الراحل أشرف عبد الغفور، ولازالت زوجته فاطمة لم تعلم بوفاة زوجها، حتى الآن، مشيرًا إلى أن ريهام عبد الغفور بحالة نفسية سيئة، مُضيفًا: "ريهام منتهية خالص وكل ما اقولها حاجة تقولي هو اللي كان بيقول وبيفكر".

أِشرف عبد الغفور مع ابنته ريهام

أشرف زكي عن زوجة أشرف عبد الغفور: لم تعلم بوفاته حتى الآن ومهمتنا الصعبة إننا نبلغها

أما عن الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور، أكد د. أشرف زكي أنها بصحة جيدة ولكنها تعاني من وجود كدمات في الصدر، وأماكن متفرقة في الجسم نتيجة الحادث، متابعًا: "بس احنا مهمتنا الصعبة إننا نبلغها خبر وفاة زوجها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن فاطمة زوجة أشرف عبد الغفور تتواجد حاليًا داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تتلقى العلاج اللازم، لحين يتم شفاؤها على خير.

شمعة زوجة أشرف عبد الغفور وابنتهما ريهام

أول تعليق رسمي من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها بحادث مروع

ودعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها النجم الراحل القدير أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة تُبكي القلب، في أول تعليق رسمي لها بعد ساعات من وفاته عن عمر ناهز 81 عامًا، متأثرًا بحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

نعت ريهام والدها أشرف عبد الغفور، برسالة حب تكسوها الدموع، أعربت فيها عن حزنها الشديد على فراقه واشتياقها له، إلى جانب فاجعتها القوية في وفاته، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها: مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده

وكتبت ريهام عبد الغفور: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده".

وتابعت: "حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

ريهام عبد الغفور عبر فيسبوك

كما كشفت ريهام عبد الغفور عن موعد جنازة والدها الراحل قائلة: "الجنازة اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

واختتمت منشورها بالكشف عن مكان الدفن والمطالبة بالدعاء لوالدها، حيث قالت: "والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر .. أرجوا قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

وفاة أشرف عبد الغفور

وأفجع النجم القدير أشرف عبد الغفور الوسط الفني بوفاته، وعلى رأسهم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 81 عامًا، بعدما لقى مصرعه إثر حادث سير مروع بينما كان كع زوجته وفي طيقهما لزيارة ابنتهما "ريهام" حسبما أفادت التحقيقات.