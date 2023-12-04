أزمة السكر.. تضارب بين التسعيرة الجبرية وسعره على البوابة المحلية والعالمية

يعاني المواطن المصري من ازمة عدم توافر سلعة السكر في السوق المحلي خلال الأسابيع الأخيرة، تحديدًا منذ نهاية أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات تعبئة وتغليف السكر على ضعف الكميات التي يحصلون عليها من مصانع الإنتاج، وارتفاع أسعاره نجد تأكيدات متكررة من وزارة التموين على أنه لا توجد أزمة حقيقية وأن الأزمة الحالية مفتعلة من قبل التجار.

فرض تسعيرة جبرية

زيادة أسعار السكر بشكل كبير، دفعت وزارة التموين للتهديد بوضع تسعيرة جبرية للسكر إذا لم يتراجع التجار عن ما وصفه بيان الوزارة بـ”عدم انضباط الأسعار.

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قال في تصريحات سابقة إنه سيطلب من مجلس الوزراء وضع ضوابط للسيطرة على أسعار السكر اعتبارا من أوائل الشهر المقبل إذا لم تستقر الأسعار سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر.

السكر

وأدت قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر، في أحدث مثال على تبعات ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وما صاحب ذلك من استمرار الضغط على العملة في الأشهر الماضية.

أسعار السكر على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء

تقوم بوابة الأسعار المحلية والعالمية بعرض أهم السلع بالسوق المحلية من خلال 9 مجموعات سلعية، وهم: (السلع الأساسية - الخضراوات - الفاكهة - الحبوب والبقوليات - الألبان ومنتجاتها - اللحوم والدواجن - الأسماك - مواد البناء - الأسمدة)، أيضًا يتم عرض بعض السلع بالبورصات العالمية، فضلًا عن عرض بعض الأخبار والإصدارات في ذلك الصدد.

السكر

وحددت بوابة الأسعار المحلية والعالمية متوسط سعر سلعة السكر بالتجزئة 44.2 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب وزارة التموين بضبط الاسعار والا يتعدى سعركيلو السكر 30 جنيه.

أسعار غير مسبوقة للسكر ببعض المحافظات

قلة المعروض من السكر إلى ارتفاع أسعاره بشكل جنوني فبلغ سعر كيلو السكر بمحافظة الأقصر 75 جنيه.

كما تراوح سعره في بعض المحلات بمحافظة سوهاج بين 60و65 جنيه.

وفي بعض المناطق بمحافظة القاهرة تعدى سعره 55 جنيه.