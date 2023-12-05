تفاصيل سقوط "ديلر" الحشيش في منطقة الشروق

قررت جهات التحقيق حبس مسجل خطر ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، القي القبض علي المتهم في منطقة الشروق بالقاهرة وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائر قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وترويجها على عملائه من متعاطي المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى اقرا مسجل خطر بإرتكابه واقعة سرقة شقة في منطقة التجمع الأول بالاشتراك مع عامل ،بأسلوب التسلق وسرقة أموال وأجهزة كهربائية، وإرشدوا عن مكان المسروقات، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما

كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.