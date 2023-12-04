المتهم بقتل مسنة القليوبية.. استغليت أقامتها بمفردها وتسللت إليها وسرقت مشغولاتها وهاتفها

أمر قاضي المعارضات بالقليوبية بتجديد حبس المتهم بقتل عجوز مسنة في القليوبية، وفي اعترافات المتهم التفصيلية أمام جهات التحقيق، قبل أن تُصدر أمرًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قد أقر المتهم أنه كان يراقب المجني عليها، خاصًة بعد علمه باحتفاظها بمشغولات ذهبية داخل شقتها، لذا قرر التخلص منها لسرقتها.

و تنفيذا لمخططه الإجرامي ، قام المتهم بإحضار سلاح أبيض سكين حاد، واستغل وجود المجني عليها بمفردها في الشقة، وتسلل إليها ثم سدد لها عدة طعنات أدت إلى إنهاء حياتها في الحال.

وتابع المتهم: "وجهت لها عدة طعنات حتى ماتت، وسرقت هاتفها المحمول وخلعت عنها حلقها، وقررت تركه وهربت".

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ببلاغ بمقتل ربة منزل داخل الشقة سكنها الكائنة بعقار بدائرة المركز، على إثر طعنات وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، وبجوارها قرطها الذهبى وسكين مُدمم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة، وتم إصدار إذن من النيابة والقبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

التصريح بدفن جثتي شابين في حادث تصادم على طريق شبين القناطر

كما أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر ، بدفن جثة شابين لقيا حتفهما ،كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب الثالث، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين ، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر واسفر الحادث عن مصرع كلا من، فيصل ب ع 18 سنة ومصطفى ع م 19 سنة، وإصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .