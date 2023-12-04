جامعة أسيوط تشجع السياحة الداخلية بزيارة إلى محمية الوادي الأسيوطي

تنظم وحدة التنمية والتنشيط السياحي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط زيارة سياحية إلى محمية الوادي الأسيوطي وتأتي هذه الزيارة بعد ندوة تثقيفية نظمتها الوحدة لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع الدكتور سعودي محمد حسن، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وقامت بإعداد وتنظيم الزيارة هبة حجازي مسؤولة تنمية وتنشيط الوعي السياحي بجامعة أسيوط. وتحت إشراف تنفيذي من الدكتور عبد الرحمن علي وولاء عبد الفتاح برعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الوعي البيئي والتراثي لدى الطلاب، حيث سيكون لهم الفرصة لاستكشاف المحمية الطبيعية واكتشاف التنوع البيولوجي الذي تحتضنه. سيتلقى الطلاب معلومات قيمة عن البيئة المحيطة بهم وأهمية حمايتها والمحافظة على التوازن البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، ستمنح الطلاب الفرصة لممارسة الأنشطة الترفيهية والاستمتاع بالمشي في الطبيعة ورؤية الحيوانات البرية والنباتات المتنوعة. ستساعد هذه الجولة السياحية على تعزيز الروح الفريقية وتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب.

تعمل الوحدة التنمية والتنشيط السياحي بجامعة أسيوط على تنظيم العديد من الفعاليات والرحلات السياحية بهدف إثراء حياة الطلاب وتوسيع آفاقهم. يعكس هذا النشاط التزام الجامعة بتطوير الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع. من المتوقع أن تكون هذه الزيارة تجربة ممتعة ومثمرة للطلاب، حيث سيتعلمون الكثير ويستمتعون بالطبيعة الخلابة لمحمية الوادي الأسيوطي.

جانب من زيارة طلاب جامعة اسيوط

جانب من زيارة طلاب جامعة اسيوط

جانب من زيارة طلاب جامعة اسيوط