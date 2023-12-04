إسماعيلي 2008 يخسر أمام بورسعيد في دوري الجمهورية لليد

خسر فريق الإسماعيلي لكرة اليد مواليد 2008 من فريق بورسعيد بنتيجة 19/30 في المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين ببورسعيد في إطار مباريات دوري الجمهورية.

لعب الفريق بتشكيل مكون من ..

زياد إبراهيم،كريم إيهاب،سامح حمدى،محمود أسامة،إبراهيم حسام،مازن هانى،معاذ أحمد،أحمد محمد،سفيان طارق،سفيان هانى،ياسين أحمد،عبدالرحمن منصور،أحمد سمير،محمد عمرو،سامى محمد،عادل محمد،أحمد حازم،أحمد جنيدي.

يقود الفريق فنيا محمود أبو الفتوح المدير الفنى.

الاسماعيلي يعلن تعيين إسلام كاظم مديراً فنياً لفريق 2008

قررت إدارة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي تعيين إسلام كاظم مديراً فنياً لفريق الشباب مواليد ٢٠٠٨ خلفاً للمدرب سيد إبراهيم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من التغييرات التي سوف يعلن عنها مسئولو القطاع خلال الفترة المقبلة بغرض تطوير قطاع الناشئين بحيث يعود سابق لعهده باعتباره المصدر الأول للفريق الأول بلاعبين واعدين.