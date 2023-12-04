جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول "الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعة"

نظمت إدارة الاتحادات الطلابية في جامعة أسيوط ورشة عمل حول "الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعة" لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في انتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط.

شهدت ورشة التدريب حضور عدد كبير من الطلاب الراغبين في المشاركة في انتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط. وقد قدم حسام حسن، الذي يعتبر أحد أبرز رؤساء الاتحاد الطلابي السابقين بالجامعة، محاضرة توعوية حول دور الاتحادات الطلابية وأهميتها في التعبير عن أصوات الطلاب وتحقيق احتياجاتهم ومطالبهم.

تم تنظيم الورشة في قاعة بهو الرواد بالقرية الأولمبية بجوار الصالة المغطاة الجديدة، وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. كما تم إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة أسيوط على الورشة التدريبية وقام بإعداد وتنفيذ الورشة الدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية في جامعة أسيوط والطالب مصطفى علاء، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي الطلابي بأهمية الاتحادات الطلابية وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في العمل الجماعي وتطوير مهارات القيادة والتواصل. وتعد الورشة فرصة قيمة للطلاب للاستفادة من خبرة حسام حسن، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال العمل الطلابي والقيادة.

من المتوقع أن تسهم هذه الورشة في تعزيز الديمقراطية الطلابية وتعزيز الشفافية والمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط. وتعكس هذه الفعالية التزام إدارة الاتحادات الطلابية بتأهيل وتدريب الطلاب لكي يكونوا قادة فاعلين ومسؤولين في المستقبل.

بعد انتهاء ورشة التدريب، أعرب الطلاب عن ارتياحهم للفعالية وتعبيرهم عن استعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الطلابية والعمل على تحقيق تطلعات طلاب جامعة أسيوط. يأمل الطلاب أن تتم هذه الورشة بصورة دورية لتوفير فرص تدريب إضافية وتوجيهات للطلاب المهتمين في الانضمام إلى الاتحادات الطلابية.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل