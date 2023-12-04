"حقوق أسيوط" تنظم دورات تدريبية ضمن مشروع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية

تنظم كلية الحقوق في جامعة أسيوط مجموعة من الدورات التدريبية الهامة، ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. سيقوم الدكتور محمد عبد العليم أحمد مدرس بكلية الحقوق ومدرب معتمد في البرنامج، بإلقاء المحاضرات في هذه الدورات.

تقام الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر الحالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بقاعة التحكيم في المبنى الجديد للكلية. ويتم تنظيم الدورة بإشراف إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق.

يتم تنظيم الدورة برعاية الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط والدكتور رجب محمد الكحلاوي وكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف هذه الدورة إلى توعية الطلاب والمجتمع بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعمل على تعزيزها، وذلك بتعريف الحضور على التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الأسرة، وكذلك مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية في الوقت الحالي.

وتهيب الكلية بجميع الطلاب والمهتمين بحضور هذه الندوة التسجيل في إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، لدي أخصائي النشاط الاجتماعي، تمهيدًا للمشاركة والاستفادة من هذه الدورة التدريبية المهمة.