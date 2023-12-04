الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب والاحتلال يحول غزة لجحيم لا يطاق

الدكتور مصطفى البرغوثي
الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن هناك غضبا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وشعور بتمزق داخلي بسبب فشله أولا في ٧ أكتوبر وثم فشله لاحقا في تحديد أهداف يستطيع تنفيذها وهناك تكتل داخلي يريد إزاحة نتنياهو واستبداله بجالنت.


وأضاف البرغوثي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc وتقدمه الإعلامية إنجي أنور أن قطاع غزة يتعرض لمجزرة وحشية لا يمكن وصفها وجرائم حرب متتالية وعقوبات جماعية شاملة وتطهير عرقي وتهجير قسري، فضلا عن نقص الغذاء والدواء والماء والخدمات الأساسية، قائلا: آلة القتل المستمرة التي قضت على أكثر من ٢٢ ألف شهيد وأكثر ٤٠ ألف جريح.

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وأكد أنه ليس هناك أي مكان آمن في غزة ويتعرض الجنوب الآن لهجمات شرسة وأن الأماكن الآمنة هي أكاذيب إسرائيلية وأن إسرائيل حولت غزة لجحيم لا يطاق.


وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يتحول من سيئ لأسوأ فتتجرع عدوانا من الجيش والشرطة والمستوطنين أودى بحياة أكثر من 400 شخص فلسطيني واعتقال المئات وهم يعتبرون أن لديهم كارت أخضر ليقتلوا الفلسطيني في أي مكان يريدون.


وأوضح أن الإسرائيليين يعلمون أن المقاومة في غزة لا يمكن كسرها ولذلك يستقوون على الفلسطينيين في باقي فلسطين المحتلة، ولكن أهالي الضفة الغربية يقفون في وجه إرهاب المستوطنين والشرطة والجيش الإسرائيلي.


وأكد أن من خرق الهدنة هي إسرائيل وأن أمريكا تكذب كل يوم وتكرر أكاذيب إسرائيل وأصبحوا أضحوكة العالم في الكذب بسبب فضح وسائل إعلامهم كذبهم، مضيفا أن حماس أطلقت سراح المدنيين وكانت تقول إنها ستطلق سراحهم دون مقابل لكن العسكريين هم أسرى حرب وسيطبق عليهم معايير أخرى.

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