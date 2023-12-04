حقوق أسيوط تنظم دورة التربية العسكرية للطلاب

تنظم كلية الحقوق جامعة أسيوط دورة التربية العسكرية رقم 24 والتي تهدف إلى تطوير الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة في المجال العسكري. تشمل الدورة مجموعة متنوعة من المواضيع التي تعزز قدرات القيادة والتنظيم والانضباط.

تنطلق الدورة في 13 ديسمبر وتستمر حتى 26 ديسمبر، وتهيب الجامعة بجميع الطلاب بالتقدم والتسجيل في الإدارة العسكرية بجامعة أسيوط قبل يوم 6 ديسمبر.

دورة التربية العسكرية

على الطلاب الذين يرغبون في المشاركة في الدورة أن يحضروا بطاقة التسجيل والتعليمات الخاصة بالدورة فور تسجيلهم في الإدارة العسكرية.

ستكون هذه الدورة فرصة مثالية للطلاب لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في المجال العسكري، وستوفر لهم فرصة للتفاعل والتعاون مع زملائهم في بيئة تعليمية محفزة. كما ستقدم الدورة فرصة للطلاب لتعزيز الروح الوطنية والانتماء للوطن وتعليمهم المفاهيم الأساسية للقوات المسلحة.

تهدف كلية الحقوق جامعة أسيوط من خلال استضافة هذه الدورة إلى تطوير وبناء جيل من الشباب المتعلمين والمسؤولين والوطنيين. وتؤكد الجامعة على أهمية المشاركة الفعالة في هذا النشاط لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب والمؤسسات العسكرية في البلاد.

على الطلاب أن يستغلوا هذه الفرصة القيّمة لتطوير أنفسهم وتعزيز مهاراتهم في المجال العسكري، وأن يكونوا على أتم الاستعداد للانخراط في الدورة من خلال التسجيل في الإدارة العسكرية بأسرع وقت ممكن.