سبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس.. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الرئيس السيسي أطلق دعمًا متصلًا بالشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، حيث قدمت مصر وحدها أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة منذ السابع من أكتوبر، وهو دور عروبي مميز.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الحرب منقسم في إسرائيل، حيث يسعى كثيرون منهم إرضاء الشعب الإسرائيلي.

ونوه سنجر بأن الشعب الأمريكي بات متفهمًا، خاصة بعد الرسائل التي أوضحها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مجلس الحرب في إسرائيل لم يعرف إلى أين سيصل من حربه على غزة.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن إطالة أمد الحرب في غزة سيجعل إسرائيل أكثر فشلًا أمام المجتمع الدولي، بسبب عدم تنفيذ الأهداف العسكرية التي وضعها بنيامين نتنياهو.