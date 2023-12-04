نبيلة عبيد: محمد رمضان يستحق "نمبر وان"| شروطها للعودة إلى السينما

كُرمت الفنانة نبيلة عبيد ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويأتي هذا الحدث للاحتفال بالأصوات النسائية في صناعة السينما، وتسليط الضوء على إنجازاتهن، أمام الكاميرا وخلفها، وحضر الحفل العديد من المشاهير أبرزهم: كاترين دينوف، وصوفيا فيرغارا، وشارون ستون، ونادين نجيم، وإيمي جاكسون، وياسمين صبري، ودينا الشربيني، وهالة صدقي، وليلى علوي، ولبلبة، وشيرين رضا وآخرين.

النجمة نبيلة عبيد

تكريم نبيلة عبيد بمهرجان البحر الأحمر

عبرت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها بتكريمها ضمن فعاليات المهرجان قائلة: " كنت مرعوبة وأنا رايحة في الطريق علشان اتكرم، ولكن الكلام اللي اتقال خلاني سعيدة وفخورة، الفترة اللي أنا اشتغلت فيها كانت كلها عن المرأة، أنا عاملة أكثر من 90 فيلم وبدأت مع الأدباء الكبار زي محمود أبو زيد ووحيد حامد ومصطفى محرم، كل دول كانوا بيكتبوا للمرأة، فأنا كان عندي حصيلة كبيرة من أفلام المرأة، والحمد لله الناس فاكرة أفلامي وبتتكلم عليها".

وعن خوفها من لقب "نجمة مصر الأولى" قالت: "أنا كنت مخضوضة وخايفة من لقب نجمة مصر الأولى وقولت هيقولوا عليا إني مغرورة، ولكن قالولي تستاهلي اللقب، لأن أنا كنت الأولى في البيع".

نبيلة عبيد تؤيد لقب "نمبر وان" لمحمد رمضان

وأكدت نبيلة عبيد أن الفنان محمد رمضان يستحق لقب "نمبر وان"، موضحة: "وأنا مع أن محمد رمضان نمبر وان لأنه أول واحد في القائمة، هو بيبع كويس والناس بتحبه".

النجمة نبيلة عبيد

شروط نبيلة عبيد للعودة إلى السينما

وأوضحت نبيلة عبيد أنها لم تعتزل الأدوار السينيمائية، لكن يجب اختيار المخرج الذي عليه سيصبح العمل ناجح أو لا، قائلة: "الأفلام اللي بتتعرض عليا دلوقتي بفكر أني لازم أكون في وسط شباب ولكن ببقى خايفة لأن آخر مخرج اشتغلت معاه كان سعيد مرزوق، مين هيبقى بعده؟ أنا مؤمنة بالمخرج والورق دول اللي يخلوني أقول حاضر واشتغل وأنا مرتاحة، طبعًا مش هعمل أدوار زي الأول ولكن في أم بتطلع، لازم الشخصيات تتوظف علشان يمزجوا الجيل القديم بالجديد، أنا مؤمنة بالجيل الجديد وبيعملوا حاجات حلوة".

وتُعرف النجمة نبيلة عبيد بأدوارها المختلفة عن المرأة، وكانت تناصر دوماً قضايا المرأة وما تعيشه اجتماعياً وسياسياً، ومن أبرز أعمالها "ولا يزال التحقيق مستمراً"، و"رابعة العدوية" و"الراقصة والسياسي"، لتصبح خلال تلك الأدوار وآدائها المميز ضمن القامات السينمائية العربية في القرن الـ20، كما عملت مع العديد من المخرجين البارزين في مصر الذين حفروا أسمائهم في سماء الفن والإبداع.

وجسدت نجمة مصر الأولى أدوارًا متنوعة ومختلفة، إلا أن بقدرتها وموهبتها على التمثيل استطاعت اتقان الأدوار بمهارة، لتشمل أدواراً دينية وتاريخية.