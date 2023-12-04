حمله مروريه مكبره بكورنيش نيل أسوان

تشهد محافظة الان وبالاخص شارع كورنيش النيل، حاله من الانضباط المروري بوجود شرطة المرور باسوان، لضبط الحركه المروريه، بشارع كورنيش أسوان المتفرع من مسجد النصر، ويتم الان ضبط العديد من الموتورات الغير مرخصه، والتكاتك التي تتواجد بشارع الكورنيش والتي تم حظر سريانها بكورنيش النيل باسوان .

وسط استعدادات امنيه مكثفه بكورنيش نيل أسوان لضبط المخالفين من سائقي المركبات والموتورات باسوان، قام ضباط المرور بحمله وسط كورنيش أسوان لضبط المخالفين عن القانون وضبط الحركه المروريه باسوان