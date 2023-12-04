الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حمله مروريه مكبره بكورنيش نيل أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد محافظة الان وبالاخص شارع كورنيش النيل، حاله من الانضباط المروري بوجود شرطة المرور باسوان، لضبط الحركه المروريه، بشارع كورنيش أسوان المتفرع من مسجد النصر، ويتم الان ضبط العديد من الموتورات الغير مرخصه، والتكاتك التي تتواجد بشارع الكورنيش والتي تم حظر سريانها بكورنيش النيل باسوان .
وسط استعدادات امنيه مكثفه بكورنيش نيل أسوان لضبط المخالفين من سائقي المركبات والموتورات باسوان، قام ضباط المرور بحمله وسط كورنيش أسوان لضبط المخالفين عن القانون وضبط الحركه المروريه باسوان

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