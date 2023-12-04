أستاذ علوم سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات "سيمفونية" لتفعيل القوة الشعبية

قالت الدكتورة وئام عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إنّ مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي انتهت أمس الأحد تؤكد أن قوة مصر الحقيقية هي قوتها البشرية، وأن المصريين بالخارج جزء مهم من هذه القوة.

وأضافت "عثمان"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المصريين سفراء للدولة المصرية واستطاعوا إبهار العالم بقوتهم ولاتحمهم واندفاعهم وتهافتهم على الإدلاء بأصواتهم، وهذا الأمر كان بمثابة سيمفونية عزفها المصريون بالخارج، واستطاعوا تفعيل قوة الإرادة الشعبية كقوة رئيسة من قوة الدولة المصرية الشاملة، والتي من خلالها تم إثبات نجاح دولة مصر شعبا وقيادة في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية.

وتابعت أستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة المصريين بالخارج تتويج للإنجازات التي بذلتها الدولة تجاه المصريين بالخارج، الذين يتمتعون بأشياء كثيرة لم تُقدم لهم من قبل، فقد منحتها مصر لهم منذ عام 2014 فقد نص الدستور على رعاية المصريين بالخارج، واعتمدت التنمية المستدامة في مصر قرارا بمساهمة المصريين في العملية التنموية، وكل ذلك وأكثر حفز المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات.