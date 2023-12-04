محافظ الغربية يؤكد علي مشاركة أصحاب المصانع والعمال في الإنتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذ الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ممثلين عن جامعة طنطا، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.

ورحب محافظ الغربية في بداية الاجتماع بجميع الحضور، مؤكدا أهمية دور المجلس في التعاون في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أي معوقات.

وطالب محافظ الغربية الحضور خلال الاجتماع بتوعية رجال الأعمال وأصحاب المصانع والعمال بأهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلي المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

موضحا جهود المحافظة في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات ومستعرضا البروشورات التي تقوم المحافظة بتوزيعها خلال حملتها التوعوية للموطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وخلال الاجتماع أشار محافظ الغربية، إلى أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة جاء لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، لافتا إلى أن المجلس يعقد بشكل دوري لمراجعة كافة الأمور التي حدثت على أرض المحافظة خلال الفترة ما بين الاجتماع والآخر، ومناقشة الأمور المستقبلية المزمع انعقادها، موضحا أن المجلس له دور حيوي في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للمحافظة، من خلال مقوماتها وميزاتها المتفردة، والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية، من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، وأكد المحافظ تجديد تشكيل المجلس ليضم أكبر عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

واختتم الاجتماع بمناقشة الإمكانات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، بالإضافة إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية في المحافظة إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلا عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تضم عدد 23 قرية منتجة ومتخصصة في صناعات متعددة يعمل جميع سكانها بتلك الحرف والصناعات، وتسعى المحافظة أن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة.