ديلي سيسانغا المرشح الرابع ينسحب من الانتخابات الرئاسية بالكونغو لصالح مويس كاتومبي

أعلن مرشح رابع للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في كينشاسا انسحابه لصالح الحاكم السابق لكاتانغا (جنوب شرق) مويس كاتومبي.

قال النائب ديلي سيسانغا زعيم حزب Envol، معا من المتطوعين من أجل تنمية جمهورية الكونغو الديمقراطية، «قررت في موجة من الإثارة والوحدة الوطنية، لتوحيد قوانا مع ترشيح مويس كاتومبي».

في 19 نوفمبر الماضي، كان هناك 26 مرشحا رئاسيا ، ومن بين هؤلاء الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي، المرشح لولاية ثانية.

تعد الانتخابات ستبدا في جولة واحدة لانه سيضم في نفس الوقت مع الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية.

رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو

في 19 ، أعلن رئيس الوزراء السابق (2012-2016) أوغستين ماتاتا بونيو، انسحابه لصالح مويس كاتومبي ، تلاه في اليوم التالي مرشحان آخران أقل شهرة ، سيث كيكوني وفرانك ديونغو.

وبالتالي، فإن سيسانغا، وهو منتقد لاذع لفيليكس تشيسيكيدي الذي أيد ترشيحه في انتخابات عام 2018، هو الرابع الذي يحشد مويس كاتومبي، وهو رجل أعمال ثري وزعيم حزب Ensemble pour la République Party.

في رسالته الحاشدة ، يؤكد على "البرنامج المشترك الذي طوره" مبعوثو أربعة مرشحين معارضين التقوا في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر في جنوب إفريقيا. المرشحون المعنيون هم مويس كاتومبي وماتاتا بونيو وديلي سيسانغا والطبيب والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 دينيس موكويجي الذي لا يزال في السباق حتى يومنا هذا.

إن الحشد إلى مويس كاتومبي هو جزء من هذا البرنامج المشترك ، "لبناء منظور جديد لبلدنا وشعبنا الذي هو في أمس الحاجة إليه" ، أعلن ديلي سيسانغا.

«طريقة التصويت الرئاسي لدينا لا يترك خيارا يذكر، للهروب من فخ تشتت الأصوات، من الاجتماع لتخفيف قبضة التزوير الانتخابي».

وأعلن أن «بقاء بلدنا يستحق أكثر من طموحات كل شخص»، داعيا «جميع مؤيديه» للتصويت لصالح مويس كاتومبي و«جميع مؤيدي التغيير» للقيام بذلك ينضم.

ومن بين المرشحين ال 22 المتبقين هناك مرشح معارض آخر من الوزن الثقيل ، مارتن فايولو ، وهو مرشح غير ناجح في انتخابات 2018 ، لم يلتزم ممثلوه في مناقشات بريتوريا بهذا البرنامج المشترك.

مويس كاتومبي