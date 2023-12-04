رئيس مركز قوص ومدير التعليم يتابعان جاهزية لجان الإنتخابات الرئاسية

قام الدكتور قدرى الشعينى رئيس مركز ومدينة قوص، اليوم الاثنين ، بجولة تفقدية لعدد من المدارس المخصصة كلجان انتخابية بالمدينة وقرى المجلس رافقه الجولة عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وفراج الوحش وهبه الفولى نائب رئيس المركز ، ومحسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعلى حزين مدير إدارة الخدمات المشرف على المقار الانتخابية وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهبه العويضى رئيس قسم التعليم الخاص .

هذا وقد استهدفت زيارة اليوم مدارس معركة التحرير وقوص الثانوية العسكرية وشركة السكر الثانوية بنات و نجع اليمنى الابتدائية والحلة الابتدائية بالإضافة إلى تفقد جاهزية مدرسة شركة السكر الإعدادية والمخصصة كلجنة عام للفرز وحتى ظهر نتيجة الجولة .

تفقد الشعينى خلال جولته الميدانية الجاهزية الخدمية للمدارس وكفاءة الإضاءة ليلا وأماكن ودورات المياة وأماكن انتظار الناخبين واثاث مقر عمل اللجنة القضائية المشرفة على عملية الانتخاب، ومؤكدا أن تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جاءت صريحة بضرورة متابعة التجهيز الخدمى للجان الانتخابات الرئاسية فى الاستحقاق الجارى 2024 والمزمع عقده في العاشر من ديسمبر الجارى والذى يستهدف 299 الف صوت انتخابات بالمدينة وقرى المركز. يدلون بأصواتهم فى 53 لجنة تصويت منها 47 مدرسة خصصت لجان للتصويت .