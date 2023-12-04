«عاشور» و«الخشت» يتفقدان جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر

مليار جنيه لدعم أكبر مشروع بحثى

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتفقد الجامعة الدولية، ومتابعة سير العملية التعليمية والتى انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعى الحالى 2023–2024، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ونخبة من كبار أساتذة الجامعة.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور والدكتور محمد الخشت، مبانى وقاعات المحاضرات ومعامل الحاسب الآلى للاطمئنان على انتظام الدراسة بالجامعة الدولية والتى تم تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.

وفى مستهل كلمته، هنأ الدكتور أيمن عاشور، جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتى تعد علامة مميزة ونقلة نوعية فى مجال التعليم العالى فى مصر.

وقال «عاشور»، إن جامعة القاهرة الدولية تمثل صرحًا على نفس نسق جامعة القاهرة الأم من حيث قبة الجامعة والمنظر العام والعمل على إحياء علاقتها من خلال علاقات دولية متميزة، ليكون بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمى فى المنطقة كلها بما يمثل امتدادا طبيعيا لجامعة القاهرة.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى تتمثل أحد محاورها فى التعاون مع الجامعات الدولية والمراكز البحثية الدولية بما يساهم فى نهضة مصر فى التعليم والبحث العلمى فى مصر وأفريقيا، مشيرًا إلى ترشيحه الدائم لجامعة القاهرة الدولية لأن تكون وجهة للعديد من الجامعات الأجنبية التى زارت مصر فى الفترات الأخيرة بهدف التعرف على الجامعات المصرية المتميزة، حيث حظيت جامعة القاهرة الدولية بردود فعل وانطباعات هائلة من هذه الجامعات والإشادة بتميزها.

وأشاد «عاشور»، بالدور الفعال لجامعة القاهرة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، ورؤية الدولة خاصة مع وجود العديد من التحديات ولا سيما فى الاقتصاد، مؤكدًا أن خريجى وباحثى الجامعات المصرية هم من ينفذ رؤية الدولة 2030، وذلك من خلال تجهيز برامج تعليمية وبحثية بمفهوم جديد فى مجالات تدخل ضمن احتياجات الدولة وأقاليمها الجغرافية الـ 7 خاصة وأن مصر تعمل على المنظورين القومى والمحلى، موضحا أنه تم الانتهاء من عقد تحالفات فى جميع الأقاليم، وقريبا فى إقليم القاهرة الكبرى وستكون جامعة القاهرة مسئولة عنه إلى جانب جامعات وشركات أخرى تمثل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن الدولة المصرية الآن تمتلك زخما فى الجانبين الأكاديمى والصناعى، مشيرا إلى الحديث الآن عن أكبر مشروع سيتم إطلاقه لدعم المشروعات البحثية فى مصر بمبلغ مليار جنيه، تجسيدا لدور البحث العلمى قاطرة التنمية التى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور، رئيس جامعة القاهرة ومنسوبيها لحدوث طفرة فى ترتيبها بالتصنيفات الدولية خاصة فى البرامج، ووجود بعض التخصصات ضمن أفضل 50 مركزا عالميا، بما يدعو للفخر كونها تساهم فى تحقيق رؤية الدولة من خلال وضع برامج دراسية حديثة، مؤكدا أن البرامج الجديدة تمثل مستقبل التعليم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على وجود فروع دولية لتطوير العملية التعليمية للرؤية الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة الدولية تُمثل كيانًا أكاديميًا عالميًا جديدًا كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، وبرامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، كما ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقى بالمستوى التعليمى والبحثى.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة الدولية تجمع بين نظام البرامج والكليات، وتضم برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية والهيئات العالمية، وهو النمط الذى جاء متوافقا فى جانب كبير مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية؛ لافتًا إلى أن الجامعة الدولية تتمتع بمرونة فى المفهوم الدولى تمكنه من قبول أنماط دولية جديدة أو مستجدة، وتفتح المجال أمام التعاون الدولى مع مختلف الدول والجامعات العالمية والعربية بدون جمود.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية تُعد من أهم المشروعات الكُبرى حيث بدأت بالفعل الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعى الحالى 2023/ 2024 من خلال البدء بـ 18 برنامجا دراسيا دوليا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى «بكالوريوس وليسانس» ومرحلة الدراسات العليا، بهدف تقديم نظام تعليمى متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية بما يحقق التميز العلمى والبحثى من خلال تحقيق الشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل داخل مصر وخارجها بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملى وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين.