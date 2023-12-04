صحة البحيرة تحتفل باليوم العالمي للجودة

إحتفلت مديرية الصحة بالبحيرة اليوم، باليوم العالمي للجودة، وذلك بحضور الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، وبحضور مديري المستشفيات ومديري الادارات الصحية، وفريق الجودة بالمديرية، ومنسقى الجودة بالمستشفيات والإدارات الصحية .

وأكدت الدكتورة شيرين حمدي عن سلامة المرضي، وكيفية إدارة الأخطاء الطبية واسبابها وطرق منعها، والاساليب الممكن اتباعها في المستشفيات، والهيئات، كمبادرات حيوية للعمل على سلامة المرضى، لتكون ركيزه أساسية للخدمات الطبيه المتميزة .

والقى الدكتور هاني جميعة محاضرة عن دور العنصر البشري في الأخطاء الطبية، وكيفية التصدي لها والحد منها، لتحقيق أفضل خدمة للمريض المصري والحفاظ علي أمن وسلامة المريض داخل المنشآت الصحية بالبحيرة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أهمية الجودة كأسلوب حياة، وأوضح أن الإبداع بجانب التنفيذ يصنع مزيج من جودة العمل المتقن، ولابد للجميع أن يعملوا على تنميه انفسهم، ولابد من العمل من خلال فريق ومع فريق حتى نُحدث التغيير المنشود لتصبح الجودة اسلوب متبع فى شتى نواحي الحياه .

ولابد للجميع أن يعملوا على تنميه انفسهم ، ولابد من العمل من خلال فريق ومع فريق حتى نُحدث التغيير .

كما قدم الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيره الشكر والتقدير للدكتور هاني جميعه لتعاونه المستمر مع النقابه لصالح الأطباء بصفه خاصة والقطاع الطبي فى البحيرة بصفة عامة .