وصلت أول مجموعة من أهالي قطاع غزّة، للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي، تابعة للقوات الجوية الأميرية، وذلك بعد توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعلاج 1500 من الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة 3000 يتيم.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، غارات وقصف مدفعي مستمر على مناطق متفرقة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وكثافة الغارات تحول دون وصول سيارات الإسعاف لمناطق القصف.

وكان أعلن أبو عبيدة عن تدمير المقاومة 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكد أن مجاهدو القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

أول مجموعة من أهالي غزة تصل قطر للعلاج

أول مجموعة من أهالي غزة تصل قطر للعلاج