صور ولافتات المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تجوب محافظات مصر

انتشرت فى شوارع وميادين مصر، بجميع المحافظات، لافتات التأييد للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الذى يحمل رقم 3 ورمزه النخلة.

كما انتشرت لافتات التأييد بالمدن والمراكز وأمام منازل المواطنين فى جميع ربوع مصر، قبيل انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتى تبدأ يوم 10 ديسمبر الجارى، على مدار ثلاثة أيام.

وقامت اللجان العامة للوفد فى جميع محافظات الجمهورية بتعليق اللافتات والصور، ضمن الدعاية الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة.

الغربية:

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندى بتعليق صور المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، فى شوارع طنطا وجميع مراكز المحافظة، واختارت اللجنة العديد من الأماكن المميزة لتعليق صور ولافتات مرشح الوفد.

الإسكندرية:

نشرت حملة المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذى يحمل رقم 3، ورمزه النخلة، لافتات دعائية بعدد من شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع انتشار الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى.

الفيوم:

انتشرت لافتات دعاية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة حيث قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم ولجان مركزى إبشواى وطامية بنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية ورمزه «النخلة» فى شوارع مدينة الفيوم ومدينتى ابشواى وطامية، وذلك بإشراف الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة للحزب بالفيوم وعضو الهيئة العليا، وإبراهيم عبدالباقى صالح السكرتير العام للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا.

البحيرة:

واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة برئاسة النائب عبدالباسط الشرقاوى، تعليق لافتات المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة.

وقام المحاسب محمد الصياد، عضو الهيئة العليا، بتعليق اللافتات بجميع شوارع مركز أبوالمطامير بالبحيرة. واختارت اللجنة العامة لحزب الوفد العديد من الأماكن المميزة.

الشرقية:

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية برئاسة اللواء النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب والمكتب التنفيذى للوفد، بتعليق لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد فى شوارع محافظة الشرقية.

بورسعيد:

أكد المستشار صفوت عبدالحميد رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد أن حملة دعم الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قد بدأت فى بورسعيد بتعليق «بنرات» فى شوارع وميادين محافظة بورسعيد.

سوهاج:

علّقت اللجنة العامة لحزب الوفد بسوهاج برئاسة أنور بهادر عضو المكتب التنفيذى للحزب، لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة بشوارع عاصمة المحافظة ومدنها ومداخل القرى، واختارت اللجنة العامة لحزب الوفد العديد من الأماكن المميزة، لتعليق صور مرشحها.

المنوفية:

علّقت اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية برئاسة النائب عصام الصباحى عضو الهيئة العليا للحزب ومدير الحملة الانتخابية، لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة بشوارع عاصمة المحافظة ومدنها ومداخل القرى واختارت اللجنة العامة لحزب الوفد العديد من الأماكن المميزة، لتعليق صور مرشحها.

الأقصر:

لافتات المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة تجوب شوارع وميادين وقرى محافظة الأقصر، فقد قامت اللجنة العامة لوفد الأقصر برئاسة المحاسب عباس حزين بتعليق لافتات وبنرات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة بجميع شوارع ومدن وقرى المحافظة.

كما قامت اللجنة بتعليق اللافتات أمام البوابات الرئيسية بجميع مراكز محافظة الأقصر.