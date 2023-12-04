إقبال رهيب على شراء الذهب بعد ارتفاع أسعاره اليوم

شهدت الأسواق العالمية عمليات بيع اليوم لجني الأرباح بعد أن وصل السعر لأعلى رقم تاريخي مسجلا 2091 دولارا للأوقية متخطيا أعلى سعر سابق كان قد سجله في مايو الماضي، بينما سجلت أسعار الذهب الأجلة لشهر فبراير 2152.3 دولار .

أدت عمليات البيع لارتفاع حجم العرض وانخفاض السعر إلى 2038 دولار للأوقية خلال كتابة التقرير مع توقعات عالمية بارتفاع الأسعار مجددا تأثرا بارتفاع التوتر بمنطقة الشرق الأوسط مع توقع إغلاق الأسواق اليوم عند نقطة دعم 2050 دولار للأوقية.

على الصعيد المحلي انخفضت الأسعار نسبيا مع تراجع السعر العالمي خلال التعاملات المسائية ليسجل جرام عيار ٢١ ( 2775 جنيها للبيع و2755 جنيها للشراء، بعد أن وصل خلال التعاملات الصباحية ال 2820 جنيها للجرام مع استقرار عام وعدم توقع أي تحركات عنيفة للأسعار.

وجاءت الأسعار بالأسواق وقت كتابة التقرير كالاتي :

الأوقية : 2029 دولار

عيار 21 : 2775 جنيها

عيار 24 : 3171.4 جنيه

عيار 18 : 2378.5 جنيه

عيار 14 : 1855.2 جنيه

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

22200 جنيه

الاثنين 4 / 12 / 2023

الساعة : 5:45 مساءا