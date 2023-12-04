نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية يتفقد لجان الاقتراع بحي المرج

تفقد منذ قليل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الشرقية يرافقه المهندس محمد عبدالهادي رئيس حي المرج، عددا من مقار اللجان الانتخابية بالحي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية ضمن استعدادات محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.

وشملت الجولة المرور على مدرسة محمد نجيب الإبتدائية ومدرسة الحرية الرسمية الابتدائية لإستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت لمتابعة الاستعدادات والتأكد من جاهزيتها.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر علي رفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة