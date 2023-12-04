كلام فى الهوا

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 07:54 م 12/4/2023 7:54:13 PM

عندما ذكر لى أحد الأشخاص أن فلاناً عُيِّن فى وظيفة لا أساس لها فى الهيكل الإدارى بتلك الهيئة التى عُيِّن بها، لم أتعجب لأن هذا الأمر مر أمامى من زميلين أحدهما كان رئيساً لاتحاد طلاب إحدى المدارس الثانوية فى حى السيدة زينب، وكان له زميل يعارضه فى كل شىء، وأراد أن يبعده عنه، فذهب إلى منظمة الشباب بالمنطقة وطلب منها إنشاء لجنة داخل المدرسة لينشغل بها زميله هذا ويبعده عنه، وبالفعل حدث ما أراد، وعُيِّن هذا الزميل رئيساً لتلك اللجنة. وواضح أن تلك الفكرة أعجبت أعضاء لجنة منظمة الشباب واخترعت منصباً وهمياً. لا أخفيك سراً أنه كان شديد الفرح بهذا المنصب الوهمى وهو «مسئول قطاع الطلاب» ولكن الفرق بين ذلك المنصب الوهمى والوظيفة التى أخبرنى بها هذا الشخص عن فلان الذى لا يحمل أى مؤهلات علمية ترشحه لشغل أى وظيفة عالية (فى تلك الهيئة) غير أن المنصب الذى تم اختراعه لرئيس الاتحاد كان منصباً وطنياً القصد منه خدمة الوطن دون مقابل، أما هذا الفلان فسوف يحصل على مرتب كبير جداً غير السفر وبدلاته. ولكن الحق يقال إن هذا الفلان يملك قدرات غير عادية فى تخليص بعض المصالح، لذلك سوف يستقبل أصحاب المصالح والاتفاق معهم على الثمن، بالتأكيد سوف يحصل على عمولة ويمرر الباقى إلى أصحاب النصيب.

لم نقصد أحداً!!