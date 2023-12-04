برناردو سيلفا يدعم حكام الدوري الإنجليزي

قام برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بدعم حكام البريميرليج، بعد الهجوم الذي تعرض له حكم مباراة السيتي أمام توتنهام بالأمس الأحد، في المباراة التي شهدها ملعب "الاتحاد".

وكانت مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة.

وأكد سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الجميع بشر بما في ذلك حكام الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن قرار صافرة نهاية المباراة في هجمة واعدة يعد خاطئًا.

علق سيلفا على الأداء التحكيمي بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء في هجمة واعدة خلال مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام، حيث قال: "بالتأكيد يعد قرار سيء، فالكل شاهده، ولكن نحن جميعًا بشر في النهاية".

وتابع: "من المحتمل أن يكون الحكم أول شخص يعرف أن القرار كان سيئًا للغاية، وذلك بسبب أن جريليش كان وجهًا لوجه مع الحارس، حيث كان من المحتمل أن يعطينا الثلاث نقاط".

وتابع: "بالتأكيد هذا الأمر صعب تقبله، لكن في النهاية هذا هو ما هو عليه، فهي كرة القدم، وفي بعض الأحيان يرتكب الناس الأخطاء".

وأكمل البرتغالي: "استقبلنا أهداف متأخرة أمام الثلاثي آرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام، لكننا نجحنا في الحصول على 7 نقاط".

وأضاف: "كنا نستطيع أن نتصدر بفارق 4 نقاط، في حالة أن قمنا بعملنا بشكل صحيح، وهو إنهاء المباراة بشكل مبكر، أو عدم تلقينا أهداف في نهاية المباراة".

وأختتم سيلفا تصريحاته: "التفاصيل الصغيرة دائمًا ما تكون مهمة في هذا المستوى، نحن بحاجة إلى أن نطلب المزيد من أنفسنا، كل واحد منا".