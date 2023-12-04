ماذا بعد؟!

الإثنين 04/ديسمبر/2023 - 07:41 م 12/4/2023 7:41:06 PM

مصر دائمًا هى بلد السلام، العالم يجتمع بها من أجل السلام، تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة السلام « شرم الشيخ « خلال الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر الجارى، بمشاركة ممثلين من شباب دول العالم فى مختلف القارات وبحضور القادة والزعماء والرؤساء والوزراء، لمناقشة العديد من القضايا والأزمات التى تواجه العالم، وبالأخص فى هذه النسخة التطرق لتعزيز السلام العالمى، دعم ضحايا النزاعات، تمكين الشباب للقيادة، تعزيز التعاون الدولى.

إحياء الإنسانية وإقرار السلام من هنا تؤكد مصر دومًا مساعيها نحو نشر وترسيخ السلام والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة وتمكين الشباب وضمان مستقبل أفضل لهم وللنشء بدول العالم أجمع، منتدى شباب العالم فى نسخته الحالية ستكون مائدته مليئة بالعديد من التحديات أبرزها حماية الإنسانية فى مناطق النزاعات والحروب ذلك بعد الوضع المؤسف واللاإنسانى الذى شهده العالم من مجازر ضد الشعب الفلسطينى الشقيق وأبنائه من الشباب والأطفال والنساء وانتهاك القانون الدولى من قبل الكيان الإسرائيلى الصهيونى.

السلام العالمى، وترسيخ القواعد البناءة فى وجدان الشباب العالمى الشغل الشاغل لمنتدى شباب العالم والذى يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية الحكيمة فى جعله مظلة دولية وعالمية يجتمع تحتها شباب العالم أجمع لربط بعضهم ببعض وجعلهم يتبادلون الرؤى والأفكار والثقافات المختلفة مما يشكل طريقًا فاعلًا فى تحقيق مفاهيم الإنسانية والسلام وربطهم بتنمية الدول وجعل مصر مركزًا عالميًا لمناقشة التنمية من أجل السلام وسلام من أجل التنمية.

مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدنى الدولى والمنظمات الدولية العاملة فى مجال الإغاثة والسلام فى مناطق النزاعات والحروب بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والوطنية المشاركة فى الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة من مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى ومجلس القبائل والعائلات المصرية والأحزاب السياسية والكيانات الشبابية والنقابات المهنية والوزارات الحكومية المعنية وشباب الجامعات والعمال... إلخ فى منتدى شباب العالم النسخة الحالية، تؤكد رؤية مصر وسياستها الخارجية وهى التواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فورى للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين فى مناطق النزاعات و الحروب وإدارة الأزمات بالطرق التى تضمن السلام وتحفظ حقوق الإنسان وتحمى الإنسانية من أى عدائيات.

اشتياق دولى وشبابى للمشاركة فى فعاليات النسخة الحالية من منتدى شباب العالم خاصة أن العام الماضى تم الغاء النسخة الخامسة من المنتدى فى ظل قرار الحكومة المصرية بوقف اى مشروعات أو فعاليات يتم تنفيذها بالدولار، أرى أن مستقبل نجاح الدول فى الوقت الحالى مرهون بتشجيع السلام والأمن والاستقرار وتنمية المشروعات وتمكين الشباب وتربية النشء على السلم والأمن واحترام الآخر وحقوقه فى العيش بحياة كريمة تضمن له مستقبل أفضل فى وطن يعم به الاستقرار والسلام.. من أرض السلام « مصر « ومن مدينة السلام « شرم الشيخ « شباب العالم يجتمعون من أجل الإنسانية والسلام.