أرتيتا يكشف موقف اَرسنال من المنافسة على البريميرليج ويسخر من جوارديولا

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال ، موقف فريقه من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم بعد تصدر جدول المسابقة.

وكان اَرسنال قد نجح في تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ 31 نقطة، ومانشستر سيتي ثالث الترتيب بـ 30 نقطة.

وأكد أرتيتا على أنه يعمل ويمضى قدمًا في هذه المسابقة، مما يجعله يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

وسخر مدرب اَرسنال من التصريحات التي أدلى بها بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عقب مواجهة توتنهام، والتي انتقد فيها الأداء التحكيمي لمواجهة الأمس، حيث قال أرتيتا: "السؤال التالي من فضلك!"، حيث قلد المدرب الإسباني.

وتابع: "لدي الكثير من العمل والأمور التي يتعين علينا القيام بها في المستقبل، لذلك سنمضي قدمًا نحو ذلك".

بينما علق على إذا كان يمارس الألعاب الذهنية مع بيب، قال: "لو كنت مميزًا في الألعاب الذهنية، فربما لا تلاحظ ذلك".

بينما رد على الحافز الذي حصلوا عليه من تعادل مانشستر سيتي أمام توتنهام، قال: "بالتأكيد لا، فكل هذا يأتي من رؤية الجانرز وهو يخوض المواجهات ومدى جوعهم واستعدادهم، ما يفعله الآخرون هو شيء لا يمكننا السيطرة عليه".