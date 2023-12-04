ضربة قوية للجريمة بأسيوط.. ضبط 16 كيلو جرام أفيون

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة مجموعة من الأشخاص العاطلين عن العمل. وفور تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطاراً بوجود معلومات جنائية حول عاطلين يقومون بترويج المواد المخدرة، وقامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية ضبط بالتنسيق مع مركز شرطة الفتح.

وبناءً على هذه المعلومات، تمت مداهمة منزل المشتبه بهما وتم ضبط العاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات تبلغ 16 كيلو جرام من مخدر الأفيون، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وطبنجة واثنين من الأسلحة النارية المحلية الصنع “فرد محلي” وثمانية خزائن تحتوي على ذخيرة مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة واكتشاف دراجتين ناريتين "واحدة منها بدون لوحات" وميزان حساس.

فور ضبط المتهمين والمواد المضبوطة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وقد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما. يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة والحد من انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمع وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن المصرية لمكافحة ظاهرة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من هذا الخطر الذي يهدد صحة وأمان المواطنين.