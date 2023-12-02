السبت 02 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: لم تصل أي مساعدات إلى غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية أمس

الأونروا
الأونروا

 

أكدت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما أنه لم تصل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ انتهاء وقف إطلاق النار أمس الجمعة.

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وقالت توما - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت إن "ما نخشاه هو أن نعود إلى ما كنا عليه في الأسابيع الأولى، حيث كان هناك حظر كامل وحصار محكم على قطاع غزة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب، والتي لا تزال محسوسة حتى اليوم".

وأضافت أن هناك جهودا يتم بذلها من أجل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية، داعية إلى وقف إطلاق النار.. واصفة الأوضاع في قطاع غزة بالقول "نحن على أعتاب تسونامي إنساني في قطاع غزة".

 

  وفي سياق متصل أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أنه انتشل 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل انتشلنا من مستشفى الشفاء ومحيطه 300 شهيد خلال أيام الهدنة"، مضيفا أن "أعدادا كبيرة من الشهداء في محيط مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر بمدينة غزة لم تستطع الفرق انتشالها بسبب تواجد قوات الاحتلال.

وأكد المتحدث الحاجة بشكل ضروري وعاجل إلى آليات للاستمرار في العمل وانتشال جثامين المواطنين من تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد القتلى منذ انتهاء الهدنة إلى 240.

وكانت القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطلع غزة، اقتحمت مستشفى الشفاء بزعم أن مقاتلي حماس يعملون من عدة أماكن في أنفاق تحت المستشفى.

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