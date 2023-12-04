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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: نزوح أكثر من 80% من سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

وكالة الأمم المتحدة
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة أي أكثر من 80 % من السكان منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الوكالة الأممية عبر موقعها الرسمي أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يتوجهون لمناطق لا يمكن الوصول إليها أو مكتظة أو تتعرض للهجوم عقب استئناف الأعمال العدائية بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا يقيمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس في قطاع غزة بما في ذلك الشمال ومدينة غزة حتى أمس الأول السبت.

وأشارت "الأونروا" لمقتل أحد موظفيها خلال الغارات التي سبقت الهدنة الإنسانية ما يدفع إجمالي القتلى من زملاء الأونروا إلى 111، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحتى 2 ديسمبر، تمكنت الأونروا من التحقق من وقوع 117 حادثة في 85 مبنى تابعا للوكالة الأممية منذ بداية الحرب، فيما أصيبت 30 منشأة بشكل مباشر وأصيبت 55 أخرى بأضرار جانبية، بالإضافة إلى تقارير عن الاستخدام العسكري لخمس منشآت تابعة للوكالة.

وعن قطاع غزة، ففي الفترة ما بين 7 أكتوبر و19 نوفمبر، أبلغت وزارة الصحة في غزة عن أكثر من 12 ألفا و700 حالة وفاة وتوقفت بعد ذلك عن الإبلاغ مباشرة بسبب انهيار العديد من المستشفيات.  

ومنذ ذلك الحين، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة غزة عن ارتقاء أكثر من 2300 شهيد، ما رفع إجمالي الحصيلة إلى أكثر من 15 ألفا بحلول 2 ديسمبر الجاري بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وعن الضفة الغربية، أسفرت عمليات القوات الإسرائيلية عن استشهاد 243 فلسطينيا من بينهم 65 طفلا.

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