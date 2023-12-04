شباب الغربية تطلق مبادرة "كن شريك في صناعة المستقبل"

عقد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بمركز شباب محلة مرحوم، إجتماع مع العاملين بقطاعي شباب طنطا أول وثان، بحضور الدكتور خالد الشرقاوى مدير إدارة شباب طنطا أول ومحمد أبوفريخة مدير إدارة شباب طنطا ثان.

أشار يسري الديب ،إلي ضرورة مشاركة جميع العاملين بقطاعي الشباب والرياضة بالغربية في العملية الانتخابية التي ستجري أيام (١٢،١١،١٠) ديسمبر الجاري، حيث أن المشاركة في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقال وكيل الوزارة أن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم.

لافتًا إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام الشعوب.