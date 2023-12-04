خبراء تغذية يكتشفون فوائد حبوب الإفطار

أعرب العلماء عن رأيهم في حبوب الإفطار، على عكس العديد من البيانات، ليست صحية دائما، ومثل هذا الإفطار يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ووفقا لهم، ولا ينبغي للعاملين في المكاتب تناول الحبوب على الإفطار.

يعتقد العلماء أن الحبوب الغنية بالكربوهيدرات مناسبة لوجبة الإفطار لأولئك الذين يجدون أنفسهم خلال النهار منخرطين في عمل بدني مكثف ويتحركون كثيرًا، وتم نشر رأي الخبراء هذا بواسطة OaNews.

بالنسبة لأولئك الذين يعملون في وضعية مستقرة، فإن تناول العصيدة في الصباح ليس مفيدًا دائمًا، نظرًا لأن عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها قد يكون أكثر مما ينفقه الشخص في الطريق من المنزل إلى المكتب، كما أشار خبراء في مجال علم التغذية.

ويجب ألا يتكون إفطار العاملين في المكاتب من العصيدة، بل من العجة أو البيض المخفوق مع الخبز المحمص، أو البيض المسلوق، ويمكنك إضافة الخضار أو قطعة من الجبن الصلب أو خبز الحبوب إلى أطباق البيض ومن الأفضل للموظفين تناول العصيدة على الغداء.

أوضح خبراء التغذية الحاجة إلى أطباق البروتين في وجبة الإفطار بحقيقة أن احتياطيات البروتين لدى الأشخاص العاملين بشكل عام يجب تجديدها في الصباح. وقال الخبراء إن كمية البروتين الإلزامية تتراوح بين 100 و150 جرامًا يوميًا.

ووفقا لهم، بالنسبة لأولئك الذين يعملون باعتدال، وليسوا مجهدين ومجهدين بدنيا، فإن حبوب الإفطار مناسبة فقط عندما يكون الجو باردا جدا بالخارج.