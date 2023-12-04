ورشة عمل البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين ، الإثنين، ورشة عمل حول تنفيذ البرنامج التدريبى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة .

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات والذي سيتم تنفيذه مرحلة أولى بمحافظات ( كفرالشيخ، القليوبية ، الدقهلية، الغربية،المنوفية، الجيزة ، والقاهرة) ، و الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.

وتم ذلك وفقا للبرتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت ( البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات – فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات).

وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي إجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالاضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

وتم تنفيذ التدريبى العملى خلال البرنامج التدريبى من خلال جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وشركة إرتقاء وهى الشركة التى تقوم على نظام إدارة المخلفات بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع المكتب الإستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة .

و تضمن التدريب عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات وتخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الإستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم ادارة المخلفات وإستشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.



كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات التعريف العاملين بمراحل الجمع والنقل .

كما تم بعد الإنتهاء من التدريب اجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى .