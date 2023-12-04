محافظ دمياط تفتتح معرض الأسر المنتجة بمجمع الرعاية الإجتماعية

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض الأسر المنتجة الذى أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و شيماء عبد المعطى مدير المديرية وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض وهيئة كاريتاس مصر.



حيث تفقدت عوض أروقة المعرض الذى شارك به ١٥ عارض من السيدات وذوى الهمم واللاجئين وتضمن منتجات متعددة من مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وخشبية ومستحضرات تجميل و منتجات غذائية ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، وخلال التفقد حرصت عوض على التواصل مع العارضين و أشادت بما قدموه من منتجات تعكس مهارات الإبداع والاتقان والقدرات الإنتاجية الكبيرة لديهم وأسعارها المناسبة.

واكدت أن هذا المعرض يجسد عدد من المحاور التى تنتهجها الدولة المصرية لرعاية الموهبين ودعم المنتجين وتحقيق الاستثمار الأمثل فى الأفراد وأيضًا دمج ذوى الهمم و اللاجئين فى المجتمع وتمكين المرأة إقتصاديًا من خلال تعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.

مؤكدة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لفتح أسواق جديدة لمنتجات صغار الصناع والمنتجين و أيضًا فتح مجالات تدريبية لهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم ، حيث أعلنت عن خطة المحافظة بإطلاق دورات لتدريب السيدات من أبناء المحافظة واللاجئين بمجالات ريادة الأعمال و المجالات التسويقية..

كما أشادت عوض بالجهود التى حققتها مديرية التضامن الاجتماعي من خلال هذا المعرض و أيضًا توزيع مشروعات تنموية صغيرة على المستفيدين لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، كما ثمنت الجهود التى تقوم بها الرائدات الريفيات لدعم الأعمال لخدمة المجتمع وتوعية السيدات بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والبناء ورسم مستقبل مشرق لوطننا الغالى.



فيما وقد شهدت منال عوض فعاليات تسليم أوراق مشروعات تنموية لعدد ١١ مستفيد من الأسر الأكثر احتياجًا ، وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيديو تعريفى عن مجمع الرعاية الإجتماعية بدمياط الجديدة.

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