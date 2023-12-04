أول قرار رسمي ضد المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور|مصيره القانوني

احتل اسم الفنان التشكيلي "مهند.أ" مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة النجم القدير الراحل أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته فاطمة، في حادث سير مروع بطريق إسكندرية الصحراوي، متسائلين عن مصيره الذي سيلقاه والعقوبة القانونية التي ينتظرها.

أول قرار رسمي ضد المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

وفي هذا الصدد، أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس المتهم "مهند. أ" 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه.

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

في الوقت نفسه، استعلمت النيابة العامة من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها حول الحادث.

تفاصيل وفاة أشرف عبد الغفور في حادث مروع

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد كشفت عن هوية المتهم المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، في حادث تصادم سيارتهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

أسرة أشرف عبد الغفور

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي، وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته ومن ثم تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت سيارة الفنان التشكيلي قد اصطدمت بسيارة النجم الراحل أشرف عبد الغفور من الخلف، ما أدى ارتطامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات نقلوا على إثرها إلى المستشفى، إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه ولفظ أنفاسه الأخيرة، ليعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات بالغة.

أشرف عبد الغفور

الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور بعد نجاتها من حادث وفاته

على صعيد آخر، كشف د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للسيدة فاطمة زوجة النجم الراحل أشرف عبد الغفور، والشهيرة بـ "شمعة"، بعد نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، عقب نجاتها من الحادث الذي أسفر عن وفاة زوجها الراحل، حيث كانت ترافقه بينما كانا في طريقهما لزيارة ابنتهما "ريهام".

صرح أشرف زكي بأن الوضع سيء جدًا في محيط أسرة الراحل أشرف عبد الغفور، ولازالت زوجته فاطمة لم تعلم بوفاة زوجها، حتى الآن، مشيرًا إلى أن ريهام عبد الغفور بحالة نفسية سيئة، مُضيفًا: "ريهام منتهية خالص وكل ما اقولها حاجة تقولي هو اللي كان بيقول وبيفكر".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

أما عن الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور، أكد د. أشرف زكي أنها بصحة جيدة ولكنها تعاني من وجود كدمات في الصدر، وأماكن متفرقة في الجسم نتيجة الحادث، متابعًا: "بس أحنا مهمتنا الصعبة إننا نبلغها خبر وفاة زوجها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن فاطمة زوجة أشرف عبد الغفور تتواجد حاليًا داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تتلقى العلاج اللازم، لحين يتم شفاؤها على خير.