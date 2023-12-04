كلمات تُبكي القلب.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها بحادث مروع

ودعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها النجم الراحل القدير أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة تُبكي القلب، في أول تعليق رسمي لها بعد ساعات من وفاته عن عمر ناهز 81 عامًا، متأثرًا بحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها الراحل أشرف عبد الغفور

نعت ريهام والدها أشرف عبد الغفور، برسالة حب تكسوها الدموع، أعربت فيها عن حزنها الشديد على فراقه واشتياقها له، إلى جانب فاجعتها القوية في وفاته، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

وكتبت ريهام عبد الغفور: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك انت كده".

وتابعت: "حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

ريهام عبد الغفور تكشف موعد ومكان جنازة والدها الراحل أشرف عبد الغفور

كما كشفت ريهام عبد الغفور عن موعد جنازة والدها الراحل قائلة: "الجنازة اليوم الأثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

واختتمت منشورها بالكشف عن مكان الدفن والمطالبة بالدعاء لوالدها، حيث قالت: "والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر .. أرجوا قراءه الفاتحة والدعاء لأبي".

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

ريهام عبد الغفور تودع والدها الراحل على طريقتها الخاصة

في الوقت نفسه، حرصت ريهام على تغيير صورتها الشخصية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث استبدلتها بصورتها مع والدها النجم الراحل أشرف عبد الغفور.

ريهام عبد الغفور عبر فيسبوك

وفاة أشرف عبد الغفور

وأفجع النجم القدير أشرف عبد الغفور الوسط الفني بوفاته، وعلى رأسهم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث رحل عن عالمنا بعدما لقى مصرعه إثر حادث سير مروع بينما كان كع زوجته وفي طيقهما لزيارة ابنتهما "ريهام" حسبما أفادت التحقيقات.

سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وقع الحادث بعد اصطدام سيارة عبد الغفور في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتحديدًا أمام كومباوند "ماونتن فيو"، وكانت برفقته زوجته ابنة عمه "فاطمة"، ومن ثم انتقلا إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، بينما ظلت زوجته بحالة حرجة.

أشرف عبد الغفور وابنته ريهام

نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعدما تعرض لحادث سير بطريق إسكندرية الصحراوي.

وبدورها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا نعت فيه الفنان أشرف عبد الغفور، وتضمن الآتي: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق؛ والذي توفي اليوم الأحد".

وفاة أشرف عبد الغفور

وأضاف البيان: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا اليه راجعون".