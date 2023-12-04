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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 سيارات إسعاف فقط تعمل في شمال غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد أحمد جبريل، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الفرق وسيارات الهلال الأحمر في قطاع غزة، حيث إنه وبالأمس تم إصابة أثنين من أطقم الأسعاف نتيجة لاستهداف سياراتي إسعاف أثناء نقلها للمصابين بمنطقة الفالوجا، كما أنها تسبب في إصابة السيارات بضرر بالغ وخروجهم عن الخدمة.

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وأوضح “جبريل”، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن طواقم الهلال الأحمر تعمل بالطاقة القصوى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتعمل ايضًا بأقل إمكانيات، مؤكدًا أن هناك عدد من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر خرجت وتوقف عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود، كان هناك 18 سيارة إسعاف تعمل في شمال غزة، الآن لا يوجد إلا 3 سيارات فقط تعمل في شمال غزة ولديها كميات قليلة من الوقود.

 

وأضاف أن المناطق التي لا يستطيع الهلال الأحمر العمل بها هي مناطق وسط قطاع غزة، إذ أن جيش الإحتلال قام منذ حصار مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر ومركز الإسعاف ولم تخرج السيارة، مشددًا على أنه وخلال فترة الهدنة في غزة والتي استمرت لـ7 ايام كان هناك محاولات من أجل إخراج وإعادة سيارات الإسعاف مرة أخرى لتقديم الخدمة للمواطنين، إلا أنه لم تخرج هذه السيارات من مركز الإسعاف.

 

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