الهلال الأحمر الفلسطيني: لا نستطيع الوصول إلى جثث الشهداء

قال أحمد جبريل، مدير الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تواصل منع أطقم الإسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة من العمل.

وأضاف مدير الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي،ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع غلى فضائية"الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تواصل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين والأطفال في الضفة الغربية، واستهداف أطقم الإسعاف بالرصاص الحي أيضًا.

الاحتلال يحاصر سيارات الإسعاف والأطقم الطبية في جنين وبلاط

وتابع أن الاحتلال يحاصر سيارات الإسعاف والأطقم الطبية في جنين وبلاطة، مشيرًا إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال على أطقم الإسعاف في الضفة والقطاع.



وأكد مدير الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني وجود أزمة وهناك العديد من المصابين وحالات الاستشهاد في الشوارع الفلسطينية، ولا نستطيع الوصول لها حتى ندفنها بالطريقة الصحيحة، منعا لانتشار الأمراض والاوبئة.

واختتم مدير اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن انتهاء الهدنة دون تحقيق نتائج على الأرض والوقود والمساعدات لم يدخلوا بشكل كافي.



بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة وعلى نطاق واسع ورفض تهجيرهم القسري.

كما استعرضا - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف "كوب28" بمدينة إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة والعمل على إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.

وناقش الشيخ محمد بن زايد وأنطونيو جوتيريش، علاقات التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات دعم السلام في العالم والعمل المناخي والتنمية المستدامة، إلى جانب العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر وأهميته المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي بما يصب في مصلحة البشرية والأجيال المقبلة.

وأشاد جوتيريش بمبادرة الشيخ محمد بن زايد بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم الذي يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.