الهلال الأحمر التركي: تلقينا 17 مليون دولار تبرعات لسكان غزة

قالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز، اليوم الأحد، إن المنظمة تلقت تبرعات بحوالي 500 مليون ليرة (نحو 17 مليونا و300 ألف دولار) لمصلحة سكان غزة.

كلمة يلماز جاءت خلال مشاركتها في حفل جوائز للمتطوعين للهلال الأحمر في إسطنبول، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي تصريحها للأناضول، قالت يلماز، إن عمليات الدخول والخروج من وإلى غزة غير ممكنة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت أن متطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني يواصلون أعمال تقديم المساعدات داخل غزة

وعن جهود الهلال الأحمر التركي لإغاثة سكان غزة، أوضحت يلماز أنه تلقى تبرعات بحوالي 500 مليون ليرة تركية (نحو 17 مليون و300 ألف دولار).

وأكدت إيصال نحو 100 مليون ليرة (نحو 3 ملايين و400 ألف دولار) إلى غزة من إجمالي تلك التبرعات، فضلا عن إرسال المنظمة مساعدات عينية إلى القطاع.

ولفتت في هذا الإطار إلى إرسال بلادها تركيا 11 طائرة وسفينتي مساعدات موجهة لسكان غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

أفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، وفقا لوكالة وفا.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال.