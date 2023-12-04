هيثم عرابي: فيوتشر هدفه الفوز بالكونفدرالية ومباراة الهلال الليبي صعبة

قال هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن مباراة الهلال الليبي امس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، كانت صعبة للغاية وأن الفوز مهم.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كانت مباراة صعبة أمام الهلال الليبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، والفوز كان مهم من أجل الاستمرار فى صدارة المجموعة.

وأضاف:" شاهدنا بالطبع استقبال رائع من الجماهير هناك إلا فقط فى الملعب كان هناك صواريخ على اللاعبين وذلك الذي تسبب فى أزمة داخل الملعب، ولكن الأهم هو الفوز وهو ما تحقق.

وأكمل:" بالطبع كان هناك عقوبات على اللاعبين عقب مباراة الزمالك والخسارة بشكل لا يليق بفريق يقدم له كل شئ من الإدارة من ماديات وكل الأمور متاحة للنجاح لذلك كان هناد غضب بسبب الخسارة واللاعبين تقبلت ذلك.

واختتم:" بالطبع هدفنا تحقيق لقب كأس الكونفدرالية.

هيثم عرابي يلمح لانتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي

أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عمر كمال عبد الواحد مازال لم يأتي له عرض رسمي من النادي الأهلي ووليد دعبس منفتح على كل العروض ووقت ما يكون هناك عرض رسمي سيكون هناك بالطبع تحرك.

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد أبلغ النادي رغبته وعقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد وأمور مختلفة.

وتابع:" رغبة اللاعب هي التي ستحسم كل شئ ، ولذلك بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد فى الأمر.

وأتم:" أعتقد عدد كبير يعلم رغبة عمر كمال عبد الواحد.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا