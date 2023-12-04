اتفاقية بين السعودية وسيراليون في مجال خدمات النقل الجوي

وقع المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون الحاجي فانداي توراي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ايكان ٢٠٢٣) بالرياض.

تأتى الاتفاقية الثنائية مكملة للاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروفة باسم معاهدة شيكاغو الموقعة في عام 1944، والتي تنظم حركة الطيران المدني الدولي وفقاً لمبادئ الفرص العادلة والمتكافئة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أرستها معاهدة شيكاغو الدولية، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.

وتعد الاتفاقية أيضا ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.