"غرفة السويس" تساهم في حل أزمة السكر

أكد محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، أنه يتم إقامة معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنها السكر والذى يتم توزيعه على المواطنين بسعر 27 جنيها لكيس السكر المعبأ الأبيض زنة 1 كيلو جرام وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

30 % تخفيضات فى معرض السلع الغذائية بالأربعين

وأضاف "الملاح "، أن معرض السلع الغذائية بالأربعين تم افتتاحه باكتوبر الماضي بحضور وزراء كلا من وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وشهد معرض السلع الغذائية ازدحاما شديدا وذلك بسبب التخفيضات الكبيرة التي يقدمها المعرض علي جميع السلع الغذائية بنسبة تتجاوز 30% .