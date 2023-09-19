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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

غرفة السويس التجارية تستضيف سفير جنوب إفريقيا

الغرفة التجارية بالسويس
الغرفة التجارية بالسويس تستضيف سفير جنوب إفريقيا

استضافت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، برئاسة محمد الملاح، اليوم الثلاثاء، وفد رفيع المستوي من دولة جنوب إفريقياعلى رأسهم لوبابو أوسكار مابوياني رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية والسفير نتسيكي ماشيمباي، سفير دولة جنوب افريقيا بالقاهرة، وعدد من المسئولين الدبلوماسيين والتنفيذين بدولة جنوب افريقيا.

 الغرفة التجارية بالسويس تستضيف سفير جنوب إفريقيا

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ورحب محمد الملاح، بضيوف مصر وأكد من خلاله أن محافظة السويس هي واحدة من أكبر المدن التجارية بالمنطقة خاصة أنها تضم ٥ موانئ وواحدة من أكبر المدن الصناعية اللوجستية بمنطقة خليج السويس.

 

ونوة "الملاح"، بأن انضمام مصر لتحالف البريكس خاصة أن دولة جنوب افريقيا هي أحد مؤسسى هذا التحالف سوف يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 

أشار إلى أن سيتم دراسة عدد من المقترحات لتوقيع بروتوكول تعاون من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للتجار ومنتسبى الغرفة بالمحافظة.

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